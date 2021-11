Soargen om omikron-fariant coronafirus | 926 nije coronabesmettingen

De anty-Covid-pil fan farmabedriuw MSD blykt minder goed te wurkjen as earder tocht. Ut de nijste ûndersiken is dúdlik wurden dat it medisyn yn ien op de trije gefallen beskerming jout tsjin stjerren of opname yn it sikehûs. Earder like dat by ien op de twa sa te wêzen.

It farmasybedriuw hat dizze wike tastimming frege oan it Europeeske Genêsmiddelsburo EMA om de pil op de merk bringe te meien. It EMA moat de oanfraach noch beoardiele. As dy der komt meie Europeeske lannen de coronapil foarskriuwe.