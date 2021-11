Omikron-fariant nei alle gedachten yn Nederlân | Lanlik 22.089 nije besmettingen

Wannear't demisjonêr premier Mark Rutte gjin premier west hie, hie hy him hurder útsprutsen oer net-faksinearden. Dat sei Rutte sneon op in kongres fan syn partij, de VVD. "Ik denk dat ik dan verder was gegaan. Maar het punt is, dat kan ik zelfs hier niet zeggen. Je moet ervoor zorgen dat je mensen blijft meenemen en dat ze niet gaan denken: waarom zou ik me nog laten vaccineren."

Demisjonêr minister Hugo de Jonge giet soms wol fierder yn syn útspraken oer net-faksinearden. Rutte seit dêroer: "Die is misschien iets minder in staat om zich in te houden. Maar we denken er hetzelfde over."