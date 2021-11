Goede (SP) oer 'brune drek'-útspraak: 'Had ik misschien niet moeten zeggen'

Se fynt net dat se yn it debat te fel west hat. "Ik heb niemand beschuldigd, ik heb nooit gezegd dat iemand racistisch of discriminerend is, maar wel dat wij goed in de gaten houden wat er in voorstellen van bepaalde partijen staat."

Reinbôgeflagge

In tal politike partijen reagearre earder al fel op in moasje fan Forum voor Democratie oer de Fryske reinbôgeflagge. De partij ropte dêryn op om it 'ynkorrekt brûken' fan de Fryske flagge by eveneminten te ferbieden. "Ik constateer dat zij een initiatiefvoorstel hadden dat gebaseerd was op een motie vreemd die over de regenboogvlag ging. Die wilden zij weer afschaffen, dat wilden wij een halt toeroepen", fertelt de fraksjefoarsitter fan de SP.

Boppedat is it net sa dat de flagge de Fryske flagge ferfangt, seit Goede: "Wij zeiden: dit is de start van de Roze Zaterdag. De PC Franeker heeft toen de regenboogvlag met Fryske pompeblêden opgehangen. Dat moet een keer kunnen."