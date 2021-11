Omrop TIP: Diel twa fan 'De ûntdekking fan Fryslân'

Wêr is de Fryske identiteit eins op basearre? freget FryslânDOK him ôf by 70 jier Kneppelfreed. Diel twa fan 'De ûntdekking fan Fryslân' is dit wykein op telefyzje, 27 novimber by NPO2 en op 28 novimber by Omrop Fryslân.