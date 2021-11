André van Duin en Janny van der Heijden wiene yn Fryslân foar it programma Denkend aan Holland. Sy hawwe mei in boat de alve stêden by del west om't it 25 jier lyn is dat de lêste tocht ferriden waard. Freed wiene Bartlehiem en Dokkum oan bar. It programma sil yn de winter útstjoerd wurde.