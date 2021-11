Sonny Stevens: "We kunnen goed voetballen, dus zo gek is het ook weer niet"

"We binne wer ynrûn op Ajax, hè", laket trainer Henk de Jong nei de oerwinning op de ploech út Nijmegen. Dêrnei in stik serieuzer: "Ik fernaam op de training dat se it krekt te maklik opnamen. En dat seachst yn de earste healoere werom. Wy moat altyd op ús teannen rinne. Dan binne wy top, oars net."

'Yn it skoft wat sein'

Cambuur kaam op in 0-1 foarsprong troch in doelpunt fan Jamie Jacobs, mar moast dochs mei in efterstân fan 2-1 it skoft yn. "Ik haw yn it skoft wat tsjin de jonges sein. Dan binne se allegear efkes stil. Mar dan pakke se it wer op. Robin Maulun seit dan: We kinne dizze wedstriid winne. Dan begjint it wer te libjen."

De Jong is bliid mei it fjirde plak, mar sjocht benammen nei de takomst. "We hawwe in gouden medalje yn hannen, sis ik faak tsjin de groep. Dy moatte we allinnich wol oppakke. Dan giet it om dit jier en takom jier, en dan hawwe we in nij stadion. Dêr moatte wy alles oan dwaan, mar earst mar hanthavenje."

Stevens hâldt Cambuur yn 'e wedstriid

Keeper Sonny Stevens koe syn ploech yn de earste helte mei in pear knappe rêdingen yn it duel hâlde. "De eerste helft was heel slecht, maar mijn handen en mijn voeten doen het gelukkig. Daar kreeg ik in de eerste helft flink wat tegenaan geschoten. Maar goed, daar sta ik voor."