Sealfuotbalsters Drachtster Boys hurd ûnderút

Drachtster Boys spile in dramatyske earste helte. Troch doelpunten fan Chantal Hendriksen, Simone Hand, Aaike Verschoor, Amy Visser en nochris Hand wie it nei 14 minuten al 0-5.

Drachtster Boys docht wat werom

Yn de twadde helte die Drachtster Boys noch wol wat werom. Sieta de Vries makke 1-5 en Daphne de Jong makke ek noch in twadde doelpunt foar de Drachtsters. Jessie Prijs makke it yn de 35ste minút wer efkes spannend troch de 3-5 te meitsjen, mar Martine Koopmans bepaalde mei in eigen doelpunt de einstân op 3-6.

Troch it ferlies is Drachtster Boys no fjirde yn de earedivyzje. De oare Fryske klup, Libertas, wie frij en is njoggende.