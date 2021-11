Cambuur wint foar fjirde kear op rige en is foarearst fjirde yn de earedivyzje

De twadde helte sette goed útein foar de Ljouwerters. Keeper Mattijs Branderhorst hie it dreech mei in fan rjochting feroare frije traap fan Robin Maulun. Roberts Uldrikis wie der fluch by om de rebound deryn te tikjen: 2-2.

Wer in rebound

In minút letter wie it hast alwer 3-2, mar Doke Schmidt skeat de bal tsjin syn eigen peal. Yn de 66ste minút kaam Cambuur wer op foarsprong. Wer foel de goal út in rebound. Alex Bangura wie der fluch by doe't in skot fan ynfaller Michael Breij wer it fjild yn kaam: 2-3.