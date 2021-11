Hoe falle de nije regels? Dit sizze ûnderwiis, bedriuwslibben en hoareka

Foar Irish Pub De Poort Van Cleef yn Snits is de slutingstiid dreech, want 17.00 oere is wol hiel betiid. Jan van Ommen: "Je moatte fan 13.00 oere ôf mar in feestje bouwe, oars wit ik it ek net. Mar de measte minsken wurkje oant 17.00 of 18.00 oere, dus dat is al neat. Miskien op sneon noch wat, mar de rest fan de wike wurdt dreech."

Hoareka hat gjin nocht mear yn alternativen

Itselde jildt foar restaurants, lyk as Onder de Linden. Undernimmer Wicher Wind hat al ferskate kearen de fraach krigen oft er wer ynsette sil op it ôfheljen fan iten. "Maar daar heb je op een gegeven moment eigenlijk ook geen zin meer in."