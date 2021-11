Projekt foar Frysk muzykûnderwiis krijt 50.000 subsydzje

Yn 2018 wie der al in konvenant tekene foar mear muzykles, mar úteinlik is dêr net fuortendaalks in soad fan op 'e hispel kaam. "It is net dat der neat bard is, mar it mei-inoar foarmjaan wie dreech. Corona kaam der noch by en der lei noch net echt in moai projektplan. En wa nimt it foartou? Keunstwurk woe it graach, mar it moast ek organisearre wurde kinne", leit Thijs Oud fan it projekt út.

Op dit stuit leit der in plan, Us liet mei in ferhaal, en der komt in provinsjale Muzyktafel dêr't alle partners yn fertsjintwurdige binne.

Oanjeie

De subsydzje is in moaie triuw yn de rêch, fertelt Oud. "Struktureel muzykûnderwiis betelje je net foar 50.000 euro, mar je kinne wol besykje om dêrmei in programma te meitsjen dat it oanjeie kin. It moat ferbine. Wy hawwe it tema: meartaligens en muzyk. Wy nûgje partijen út om dêr mei oan de gong te gean."

Neffens him binne der in soad moaie ûntwikkelingen yn de provinsje. "Wy pakke dy goeie foarbylden op."