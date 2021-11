Theater Sneek kin foarstellingen wer skrasse: "Grote klap in ons hoogseizoen"

Yn de praktyk komt it der op del dat it teäter yn Snits ticht giet. "Want voorstellingen voor 17.00 uur gaat niet werken. Theatervoorstellingen zijn vooral 's avonds. Dit weekend kunnen we nog open. Maar in december hebben we nog zo'n 25 voorstellingen staan, die gaan er allemaal uit."

Guon kinne net mear trochskowe

In teloarstelling is dat guon foarstellingen ek net wer weromkomme. "Er waren nu nog steeds voorstellingen die door waren geschoven uit het vorige seizoen. Met nieuwe voorstellingen erbij zat de agenda rammetjevol." Mar troch de nije maatregels is der gjin romte om nochris troch te skowen. "Ik vrees dat een behoorlijk deel nu echt moet worden geannuleerd."

Heechseizoen foar teäters

In ekstra klap is de timing fan de maatregels. "Dit zijn traditioneel gezien de theatermaanden. Dit is ons hoogseizoen. Voor ons is het een grote klap. We waren eerder al dicht, beperkt open, open met 1,5 meter, met een beperkt aantal mensen, wel open, maar zonder horeca. We hebben alle varianten wel meegemaakt. Maar we snakken naar een gewoon seizoen."