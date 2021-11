Priis foar âldereinpsychiatry nei Gea van Dijk: "Ik wil enthousiasmeren"

It NKOP fynt dat Van Dijk de wittenskip goed mei de praktyk en it oplieden ferbine kin. Sy is inisjatyfnimster fan de Onderzoeksacademie fan Noorderbreedte, dy't yn 2022 úteinset. Hoe kin je de famylje fan âldere minsken mei psychiatryske problemen better by de behanneling belûke? Dat is ien fan de promoasje-ûndersiken dy't op dit stuit rint.

Famylje mear belûke

Famylje soe mear belutsen wurde moatte by de âldereinsoarch en de -psychiatry, tinkt Van Dijk. "Bij een groot aantal familieleden is dat erg moeilijk. Dat komt veelal omdat ze al een lange geschiedenis hebben met hun naaste, die bijzonder gedrag vertoont en niet altijd even vriendelijk gedrag vertoont. Dan ben je er wel een keer klaar mee. Terwijl het wel belangrijk is dat je contact houdt. Mensen willen dat ook wel, maar weten niet altijd goed wat ze moeten en kunnen doen. Daar kun je in begeleiden."

Ut ynterviews dy't studinten ôfnaam hawwe by meiwurkers, famylje en kliïnten docht al it ien en oar bliken. "Wat daaruit blijkt is dat familieleden op zoek zijn naar individueel contact met medewerkers, waarbij ze persoonlijk geholpen worden. Bij medewerkers kom ik weer tegen dat het zo moeilijk is om familieleden te motiveren. Als ze een familie-avond houden, komen er maar één of twee mensen. Dat betekent dat je op maat aan de slag moet."