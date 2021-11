sc Hearrenfean mei Sven van Beek tsjin PSV, Dresevic op de bank

Positive balâns

De lêste jierren is it de ploech út Eindhoven net slagge te winnen yn it Abe Lenstra Stadion. De lêste kear dat dat slagge wie op 18 desimber 2012. Dat wie yn de tiid dat Ola Toivonen, Dries Mertens en Memphis Depay noch by PSV fuotballen.

Johnny Jansen: "Blijkbaar is dat zo en dat is hartstikke mooi, maar ik heb daar geen verklaring voor. Je kan altijd wel met PSV meevoetballen en dat is fijn."