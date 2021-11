Horrorplant strûpt De Lende fol: "It grut galleblêd moat hjir gau wei"

De plant is in eksoat út Súd-Amearika dy't troch ûnbekende oarsaak yn de rivier telâne kaam is. It grut galleblêd wurdt benammen rekreatyf brûkt, lykas yn in akwarium of yn in tún. Mooglik hat ien syn of har akwarium lege yn de rivier.

Skealik

Yn de natuer groeit it galleblêd sa rap, dat de hiele rivier derûnder strûpt. "Hij zorgt ervoor dat andere planten niet meer groeien, maar op den duur krijg je ook dat duikers en gemalen dicht kunnen slibben", seit Koos Koops fan Wetterskip Fryslân.

Koops stiet mei syn kollega's yn in natuergebiet by it doarpke De Hoeve te sjen nei in kraan dy't al it galleblêd út it wetter helje moat. It hekkeljen is in opjefte, want yn in oerke tiid lizze der fiif bulten fan twa meter heech.