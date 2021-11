Fryske Akademy komt mei online grammatika fan it Sealterfrysk

It online helpmiddel wurdt makke troch in team fan twa taalwittenskippers en in studint taalwittenskippen. Foar it Frysk yn Fryslân komme hieltyd mear online helpmiddels, foar it Sealterfrysk binne dy der hast net.

Dit helpmiddel moat it makliker meitsje om les te jaan oer of yn it Sealterfrysk. Boppedat moat de online grammatika it tagonkliker meitsje om ûndersyk te dwaan nei de taal. De Kute Seelter Sproakleere fan Pyt Kramer wurdt as basis foar it helpmiddel brûkt.