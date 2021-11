Sjinkie Knegt krijt wer in penalty; útskeakele op de 1000 meter

Knegt kaam yn oanrekking mei de Japanner Shogo Miyata en dat fûn de skiedsrjochter genôch foar in penalty. It is de tredde penalty fan Knegt dit seizoen. Sneon riidt hy noch wol yn de heale finale fan de 1500 meter.



Itzhak de Laat gong tongersdei hurd ûnderút op de 500 meter en bleau ek no net op it iis stean. Hy foel by de heats fan de 1000 meter. Dit kear koe hy der sels neat oan dwaan. De Let Kruzbergs foel en naam De Laat mei. Kruzbergs krige in penalty en De Laat mei troch nei de kwartfinales.



Jens van 't Wout waard tredde en is dêrtroch ek útskeakele.

Schulting docht wat se altyd docht

By de froulju wie it foar Suzanne Schulting wer ienfâldich, want se oerlibbe de earste twa ronden troch se beide te winnen. Xandra Velzeboer hat har ek pleatst foar de kwartfinales fan de 1000 meter. Selma Poutsma slagge dêr net yn.