FryslânDOK presintearret: 'Memre Yu', 'La Mouette' en 'The Traffic Separating Device'

Suriname

Memre Yu (42 minuten) betsjut 'Ik wit it noch'. De film giet oer in hûs yn Suriname. Hast fyftich jier lyn lieten de bewenners it hûs yn Paramaribo achter. De beppe fan regisseur Zaïde Bil ferhuze mei har bern nei Nederlân. Zaïde freget har famylje nei harren oantinkens oan it hûs en it libben dêr. Ek spilet de fraach wat der no mei it fertutearze hûs barre moat. Ferkeapje, of hâlde?