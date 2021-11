Deadlike baktearje fûn yn oanspielde brúnfisken

Dat ha de Universiteit Utrecht en Wageningen Marine Research bekend makke nei ûndersyk. De fisken wiene noch yn goeie kondysje, mar se hienen hast gjin fretten mear yn 'e mage. Dat wiist derop dat it sykteferrin hiel fluch west hat en de bisten hiel gau dea gong binne.

Hoe't de baktearje krekt safolle brúnfisken ynfektearje koe, is ûndúdlik. Soks kin troch ynfektearre wetter, ynfektearre fisken of de brúnfisken kinne it ûnder elkoar trochjaan.

Oant no ta binne der gjin gefallen bekend wêrby't der safolle bisten yn ien kear dea reitsje troch dizze baktearje. Der is dus noch gjin slutend bewiis dat it hjirtroch komt. De Erasmus Universiteit ûndersiket ek noch oft in firus ferantwurdlik wêze kin foar de massale stjerte.

'Erysipelothrix rhusiopathiae'

De baktearje hjit 'erysipelothrix rhusiopathiae' en komt by hast alle bistesoarten foar. It kin foar in ynfeksje soargje by reptilen, fisken en minsken. By de brúnfisken kamen se by de seksje fan de oanspielde bisten de baktearje tsjin yn in grut ferskaat oan organen.