Gemeente Ljouwert docht proef mei selsparsende ôffalkontener

De gemeente hat keazen foar twa merken konteners, dy't op sinne-enerzjy rinne. Dêrtroch kinne de konteners hielendal op harsels wurkje.

Sinjaal

It systeem kin benammen handich wêze yn gebieten dy't fier fan de reguliere rûte fan de jiskeweinen lizze. De bakken jouwe nammentlik in sinjaal as se fol binne, dêrom hoege de weinen dan net ûnnedich om te riden.