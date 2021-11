Fûgels op It Gryn ha eigen persoanlikheid

Hoe en wêrom't mientsen frette, is wichtige ynformaasje omdat soks ek wat seit oer hoe't sy harren oanpasse kinne oan bygelyks klimaatferoarings. De fûgels briede yn it hege noarden, mar sitte tuskentroch yn grutte groepen op it Waad.

Foar it ûndersyk binne fûgels fongen en tydlik yn in soarte fan minylaboratoarium besjoen mei fjouwer bakken mei sân. Der binne fûgels by dy't hiel aventoerlik dy bakken ferkenne, mar der binne ek guon by dy't soks net dogge.

Neidat de mientsen mei in stjoerder loslitten waarden, lieten sy dat gedrach ek yn it wyld sjen. De ien is folle aventoerliker as de oare. Omdat dy ferskillende soarten gedrach noch net by jonge fûgels te sjen binne, liket it derop dat sy dat geandewei oanleare en dus in foarm fan persoanlikheid ûntwikkelje.

Persoanlikheidstesten

Dy ferskillen yn gedrach binne ek werom te sjen yn wat de mientsen frette. Aventoerlike fûgels binne beweechliker en folle mear sichtjagers op fretten dat oan it oerflakte leit. De fûgels dy't it wat rêstiger oan dogge, frette mear skulpen dy't je net sjogge, mar wol fiele kinne.

Troch de fûgels út harren 'wylde omjouwing' te heljen nei in laboratoarium, is te sjen dat harren gedrach net troch dy omjouwing komt, mar troch harren 'persoanlikheid'. Yn totaal binne der 177 fan dit soarte persoanlikheidstesten útfierd. De stúdzje fan Selin Ersoy nei it gedrach is dizze moanne publisearre.