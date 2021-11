Fryske soarchkoepels stelle bêden beskikber om sikehûzen te ûntlêsten

Pasjinten dy't mei it coronafirus yn it sikehûs bedarje, bliuwe dêr geregeld lang lizzen, omdat se net gau opknappe. It hat ta gefolch dat der net gau plakken beskikber komme foar nije pasjinten.

Fiif Fryske soarchkoepels wolle dêr feroaring yn bringe. It giet om de KwadrantGroep, ZuidOostZorg, Alliade, Patyna en Noorderbreedte. Se stelle ekstra bêden beskikber om coronapasjinten op te fangen.

De organisaasjes kinne ek coronapasjinten opnimme dy't it thús te dreech ha. Coronapasjinten geane nei it Coronacentrum Friesland yn Wolvegea ta of nei in bêd op in refalidaasjeôfdieling fan ien fan de soarchynstellingen.

26 plakken yn coronasintrum

It coronasintrum yn Wolvegea is fan Alliade. Dat plak is foar coronapasjinten dy't wol soarch nedich ha, mar dy't net nei it sikehûs ta hoege. Op it stuit binne der 13 plakken. Begjin desimber wurdt dat útwreide nei 26.

Der komme trije saneamde covidunits foar pasjinten dy't medysk tafersjoch en soarch nedich ha dy't thús net levere wurde kin. ZuidOostZorg leveret njoggen plakken. Dy sitte yntusken fol. Patyna komt mei acht oant achttjin plakken, de KwadrantGroep yn Berchhiem (Burgum) mei fiif oant tsien plakken.