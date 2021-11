De toan fan Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: "Undertitel"

Faaks wie it omdat it yn de wike fan kneppelfreed wie, dat ik by de fertoaning myn gedachten maklik fielde ôfgliden nei taal. Faaks kaam it ek wol trochdat ik mei de holle al geregeld by it taalhelpmiddel Frysker.nl wie, dy 't ûnderwilens troch myn Fryske Akademy-kollega's suksesfol lansearre is. Of, tocht ik letter, kaam it miskien trochdat ik by de premjêre neist myn âld universitêr dosint Skandinavyske Talen en Kultueren siet, en al in skoft gjin Noarsk heard hie. Oan de spanning fan de searje sels lei it yn alle gefallen net, want we waarden twa ôfleveringen lang meinaam troch in plysjeman út it suden, dy 't yn it rurale west-Noarwegen in ekstreem-rjochtse klup op it spoar komt. Net eat om jins haad by te ferliezen.

'Grappich', tocht ik doe 't ik de haadrolspiler seach, 'dy seach ik okkerdeis noch as geologystudint yn de film Beyond Sleep, de ferfilming fan W.F. Hermans syn roman Nooit meer slapen. 'Mar hie er doe net in Oslo-ske tongfal, wylst it no klinkt oft er út Stavanger komt?' By de folgjende de akteur dy 't yn byld kaam, de tige bekende akteur Trond Espen Seim, wie ik der wis fan dat er in oare tongfal hie. Hy sette in oertsjûgjend west-Noarsk Nynorsk-dialekt del, makket der gjin karikatuer fan, wylst er normaal dochs echt ABN sprekt: algemien beskaafd Noarsk. Dat wol sizze Oslo's.

Akteurs wikselje net allinnich fan rol, karakter, en dêrfoar faak fan uterlik, mar dus ek fan dialekt en aksint. Dat moat dúdlik wat fan harren identiteit reflektearje en is faak útdruklik ûnderdiel fan it ferhaal. Yn dat ferhaal moat it ek passe en taljochte wurde. Sa wurdt yn dizze searje oer ien fan de karakters nei oanlieding fan syn aksint sein dat er út Oslo komt en frijwillich yn it doarp yn it westen wurket. Hy moat dus wol gek wêze.

Yn it Noarsk sit der in soad ferskil tusken dialekten, mear as yn Nederlân, ta frustraasje fan Nederlânske taallearders dy 't fleurich mei in wurdsje algemien beskaafd Noarsk en in caravan op fakânsje nei de fjorden geane, om te konkludearjen dat se de fearboatbeamte net ferstean kinne. Of noch slimmer, tsjin harren Nederlânske reisgenoaten fersuchtsje 'yn dit stik Noarwegen prate se gjin goed Noarsk, want op de kursus hawwe wy leard dat it oars klinkt.'

Noarwegen is fansels ek in wiid en soms ûnherberchsum lân. Hoe ûnherberchsumer de streek, hoe ûnherberchsumer it dialekt, soest hast sizze. Mar dochs wurde binnen Noarwegen de ferskate dialekten en aksinten nea foar lângenoaten ûndertitele.

It falt my faak op dat wy dit yn Nederlân wol dogge. Komt der ien út Limboarch, Twinte, Fryslân, Flaanderen of ien mei in migraasje-eftergrûn oan it wurd, hup, dan ûndertitelje wy it. Yn Ingelân slaan se soms hielendal troch nei de oare kant. Lit se bygelyks in ynterview yn it Dútsk sjen, dan wurdt it neisyngronisearre troch in Ingelske stim mei in swier en spile Dútsk aksint. It liket wol as wurdt der in karikatuer makke, as is de Ingelske humor hjir trochsipele.

Dan is ûndertitelje faaks aardiger, kinst tinke, sa kin elkenien it folgje en binne we ynklusyf. Mar kinst dy ek ôffreegje of it ynklusiviteit krekt yn it paad sit, troch te ferûnderstellen dat der in standert is en dat wat dêrfan ôfwykt in oersetslach nedich hat. Dêr kinst ek lui fan wurde. Stel dy foar datst oars in bytsje muoite dwaan moatst om in oar te ferstean of del te setten sûnder fan harren in karikatuer te meitsjen.

Krekt hjirom bin ik as direkteur en as brûker sa grutsk op Frysker.nl. It stimulearret aktyf it ferdjipjen yn taal, oft it no dyn moerstaal is, de taal dy'tst as akteur oefenest of dy'tst as rjochter ferstean kinne moatst."