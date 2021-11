Duinwijck op Flylân brûkt tenei duorsum waarmtenet yn stee fan gas

It is net sa dat it waarmtenet allinnich wurket by sinneskynwaar en yn de problemen komt by in soad bewolking. "Dat middelt zichzelf wel uit over de tijd", seit Antoine Maartens fan it projekt.

It behear fan it waarmtenet komt yn hannen fan in lokale koöperaasje. Yn de maitiid fan 2022 moat it projekt foar de 54 húshâldens hielendal klear wêze. As it goed is, fernimme dy neat fan de feroaring. Maartens: "We veranderen alleen de warmtebron."

Uteinlik wol gemeente Flylân it hiele eilân fan it gas ôf helje.