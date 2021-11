Grou yn spanning: fuotbal en hoareka sjogge nije beheiningen oankommen

Kick Bakker en Ruben Wouters spylje sneon yn prinsipe mei de JO14-1 in útwedstriid tsjin Wardy yn Ferwert. Mar se ferwachtsje dat dêr in streek troch giet. "Ik denk dat ze de competitie er wel uit gaan halen", seit Kick. "Dat is wel balen, want het is toch wel erg leuk om te voetballen." Ruben hopet dat it trainen trochgean kin: "Dat is dan wol it belangrykste, ja. Want dan kinne we yn alle gefallen wurkjen bliuwe oan de technyk en kondysje."

Kampioensstriid

Se bale noch it measte fan de wedstriid dy't oer twa wiken op it programma stiet. Ruben: "Wy stean no twadde en dan spylje we tsjin de koprinner. Dat is eins in wedstriid om it kampioenskip. Dy wolle we sa graach spylje. Mar ja, as alles derút giet... As it moat, dan moat it."