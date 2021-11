Fiskersbûn skriuwt brânbrief oer MSC Zoe-skea foar garnalefiskers

Op it stuit is der gjin regeling foar fiskers dy't ekstra kosten meitsje troch de rommel dy't se opfiskje. Rykswettersteat hat wol in pot fan goed 700.000 euro mei jild fan rederij MSC. It jild dêrfan is foar it opromjen fan guod dat oanspielt oan de kust, mar net foar rommel dat opfiske wurdt.

Bytsje kreativiteit

It fiskersbûn hat mei de Waadferiening en mei stichting De Noordzee in brânbrief skreaun oan Rykswettersteat wêryn't dúdlikheid frege wurdt oer it jild dat noch beskikber is. Neffens it bûn moat it mei 'wat kreativiteit' mooglik wêze om de garnalefiskers út de skea te helpen.

Demisjonêr minister Barbara Visser hat earder dizze wike as antwurd op Keamerfragen sein dat se mei fiskerijorganisaasjes om tafel wol oer de problemen dy't garnalefiskers ûnderfine.