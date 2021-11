Rekôrtal besmettingen yn ien wike | Jûn wer parsekonferinsje

In spesjale wurkgroep fan de Wrâldsûnensorganisaasje (WHO) bûcht him hjoed oer in nije fariant fan it coronafirus. Dy fariant, mei no noch de namme B.1.1.529, is ûntdutsen yn Súd-Afrika.

De nije fariant hat in soad mutaasjes, wêrtrocht't er him mooglik hiel rap ferspriede kin. It Feriene Keninkryk en Israël ha it reizgjen út Súd-Afrika en omlizzende lannen wei al beheid.