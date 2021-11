'Jûnslockdown' fan snein ôf | De Jonge: set dy skrep foar in barre winter

Der binne twa stjergefallen fêststeld as gefolch fan it coronafirus. It giet om ynwenners fan Ljouwert en Súdwest-Fryslân.

Seis Friezen binne mei it coronafirus opnommen yn it sikehûs. Dat giet om ynwenners fan de gemeenten Ljouwert, Dantumadiel, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren (3).

Lanlik leit it tal nije coronabesmettingen op 21.350. It trochsneed tal besmettingen fan de ôfrûne sân dagen is 22.258.