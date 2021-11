Ferbod op flechten út súdlik Afrika wei | Rekôrtal besmettingen yn ien wike

It wurdt dreech om de nije coronafariant, dy't foar it earst yn Súd-Afrika ûntdutsen waard, bûten de doar te hâlden. Dat seit firolooch Chantal Reusken fan it RIVM. De nije fariant is mooglik besmetteliker, mar ek eardere nije farianten binne hast nea beheind bleaun ta ien bepaald gebiet.

"Wat we kunnen doen is zo veel mogelijk vertragen", seit Reusken. Se fynt it dêrom goed dat Nederlân in ferbod op flechten út súdlik Afrika wei ynsteld hat.