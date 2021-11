Coronanijs fan 26 novimber: Nije coronaregels | Underwiis iepen, slutingstiden ynset

Takom wike wurdt al úteinset mei it jaan fan ekstra faksinaasjes tsjin it coronafirus oan net-mobile âlderein. Oarspronklik soe dat yn jannewaris pas sa wêze. Takom wike begjint ek de stipe fan hûnderten militêren by it setten fan boosterprikken. Fan takom wike freed ôf kinne ek folwoeksenen mei it syndroom fan Down dy't thús wenje in boosterprik helje.