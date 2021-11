Tal coronabesmettingen yn Fryslân groeit allinnich mar hurder

Gemiddeld binne der yn Fryslân de ôfrûne wike alle dagen 899 besmettingen by kaam. Ferline wike wie dat trochsneed 633, noch in wike earder 509.

Foar it earst binne yn ien wike mear as 1.000 besmettingen fêststeld yn ien gemeente. It giet om Ljouwert, dêr binne de ôfrûne sân dagen 1.096 besmettingen fêststeld. Dêrnei komme Súdwest-Fryslân (797) en Smellingerlân (613).

Dantumadiel omrekkene wer measte besmettingen

Relatyf leit it tal besmettingen noch hieltyd it heechst yn Dantumadiel. Foar elke 100.000 ynwenners binne dêr dizze wike 1.173 besmettingen fêststeld. Dat is hast gelyk oan in wike lyn. Dêrnei komme Hearrenfean mei 1.165 en Smellingerlân mei 1.092. Foar dy twa gemeenten is dat in behoarlike groei.

Acht stjergefallen, 26 sikehûsopnamen

Yn de ôfrûne wike binne der acht Friezen ferstoarn oan it coronafirus. Dat binne twa mear as in wike lyn. It giet om twa ynwenners fan de gemeente Noardeast-Fryslân, en ien fan Achtkarspelen, De Fryske Marren, Opsterlân, Smellingerlân, Tytsjerksteradiel en Waadhoeke.

26 Friezen binne mei it coronafirus yn it sikehûs opnaam. Fiif fan har komme út Noardeast-Fryslân, fjouwer út Dantumadiel, Smellingerlân en Waadhoeke.

Tal sikehûsopnamen en stjergefallen de wike ûnder ynwenners fan Fryslân (sjochst de grafyk net goed, klik dan hjir):