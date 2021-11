Dit litte noardlike reizgers allegearre lizze yn de trein

Mar in lyts part komt by de eigener werom. Mar wêr bliuwt de rest dan?

Alle foarwerpen dy't fûn binne út de treinen fan Arriva yn Noard-Nederlân geane nei in depot yn Ljouwert. Dêr lizze op dit momint tûzenen foarwerpen te wachtsjen oant de eigener se wer komt ophelje.

Kaaien, mobyltsjes en OV-chipkaarten wurde it meast fergetten yn de trein, sa fertelt Jacoba Hoeksma fan Arriva Nederland: "Reizgers hawwe harren chipkaart dan krekt brûkt om yn te checken en dogge him fluch yn in jas- of broeksbûse. As se wer opstean en útstappe, falt de kaart op de grûn. Pas op it perron wurdt de kaart mist, mar dan is de trein faak al fuort.

'Je soene sizze dat je in rolstoel wol misse'

Regelmjittich steane de meiwurkers mei fernuvering te sjen nei wat der allegearre lizzen bliuwt yn de treinen. Hoeksma: "We hawwe in kear in rolstoel fûn. Je soene sizze dat je dy as eigener by it útstappen wol misse."

Dochs bleau de rolstoel noch in aardige tiid yn it depot stean, foardat de eigener him melde. Neffens Hoeksma komt it regelmjittich foar dat minsken harren pas let of hielendal net melde: "Je moatte fansels wol witte wêr't je it ferlern binne."