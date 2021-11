Cambuur wit net krekt hoe't NEC it dwaan sil: "We hawwe allegearre plannen klear"

Cambuur stiet no sande en hat al 21 punten. De fraach is oft Jacobs dit ferwachte hie. "We hadden gehoopt boven in het rechter rijtje mee te draaien en nu staan we , dus dat is wel iets boven verwachting. Maar de wedstrijden die we hebben gewonnen, hebben we terecht gewonnen. Als we goed blijven spelen hoop ik dat we in het linkerrijtje kunnen blijven".

Yn de Sportcast fan Omrop Fryslân sei âld Cambuur trainer Gert Kruys dat hy net útslút dat Cambuur him pleatst foar de play-offs. Wat fynt Jacobs fan dy útspraak? "Het gaat nu goed. Laten we die vibe erin houden. Mooi van wedstrijd tot wedstrijd leven en nuchter blijven. We kunnen ook twee wedstrijden achter elkaar verliezen. Dat kan ook gebeuren. Zolang wij doen waar we goed in zijn, dan gaan we absoluut een mooi seizoen beleven".