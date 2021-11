Fries Museum nije besitter pjuttefoto Mata Hari nei feiling

Op de foto dy't it Fries Museum no yn syn besit krigen hat, is Greetje Zelle twa jier. Dit is tagelyk de âldste foto yn de kolleksje fan it museum. Hy is makke troch de Ljouwerter fotograaf Idanus Hendrikus Slaterus, ûnderoan fermeld as J. H. Slaterus. It museum hat 950 euro delteld foar de foto. Op deselde feiling hat it museum ek de foto út 1858 fan Margaretha har heit, Abraham Zelle, oankocht. Beide foto's wurde no earst restaurearre.

Mids novimber wie al wol bekend dat it guod út de neilittenskip fan Mata Hari feild wie, mar noch net wa't de keapers wiene.