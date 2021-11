'Mear geweld tsjin froulju troch thúswurk, taboe moat trochbrutsen wurde'

Geweld tsjin froulju moat de wrâld út, want ek yn Nederlân bart it noch tefolle. Marga Kuipers, riedslid fan de VVD, set har al jierren yn om Orange The World nei de gemeente Hearrenfean te krijen. Sy wol it taboe trochbrekke.

"Dat sit der seker noch op. Ik fernaam dat al doe't ik der omtinken foar frege. Minsken tochten dat it dochs net spilet op It Fean. Mar spitigernôch spilet it hjir ek. It bart efter de foardoar.Minsken prate der net gau oer. Dêrtroch hinget der in soad stilte omhinne. As we dy stilte trochbrekke, is it mooglik om minsken te helpen."