AZNN skaalt soarch yn it Noarden fierder ôf; mooglik berop op Reade Krús

De minister fan Folkssûnens wurdt frege in spesjaal plan út te roppen. Definsje en ek it Reade Krús kinne dan ynset wurde om soarchmeiwurkers te stypjen. Dizze faze fan it ôfskalen fan de soarch wurdt faze 2D neamd.

De ôfrûne wiken wienen de sikehuzen yn faze 2C: sikehuzen hawwe reguliere planbere soarch ôfskaald, sa as heup- en knibbeloperaasjes en kosmetyske operaasjes.

Karren meitsje

De lêste faze, krisisfaze 3, stiet bekend as koade swart. Sikehuzen ferliene dan allinnich noch akute soarch en moatte dêr somtiden karren yn meitsje.

"Het gaat om zorg als bijvoorbeeld een hartoperatie. Als je die meer dan zes weken moet uitstellen, dan lopen patiënten schade op. Het is ernstig dat we dat nu moeten uitstellen", seit bestjoersfoarsitter Ate van der Zee fan it Regionaal Overleg Acute Zorg.