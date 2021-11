HEA! It skipke fan Gjalt

De 82-jierrige Gjalt van Bruggen út Ljouwert tinkt noch alle dagen werom oan syn tiid op see. Hy wurke as kok yn de kustfeart en op de grutte feart. Yn syn hûs stiet it fol mei oantinkens oan dy tiid. Van Bruggen hat der sels in liet oer skreaun dat no op CD set is. Hy sjongt it sels en thússoarchhelp Silvia Peereboom docht de twadde stim.