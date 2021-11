Knegt en De Laat soargje foar tredde startplak op de Spelen

Nederlân moat trije shorttrackers by de earste 36 ha oer it klassemint fan de fjouwer wrâldbekers. Dat wie oant no ta net slagge, mar as Jens van 't Wout, Itzhak de Laat en Sjinkie Knegt tongersdei by de lêste wrâldbeker yn Dordrecht de heale finale helje soene, dan wie dat wol wis.

Van 't Wout, Knegt en De Laat oerlibben de foarronden ienfâldich. Yn de kwartfinale wie it lykwols in stik pittiger. Se moasten by de earste trije einigje om troch te gean nei de heale finale. Van 't Wout, ynwenner fan Sint-Jânsgea, moast as earste en waard tredde yn syn heat. De sân tiidrapste nûmers trije meie troch, wêrtroch't Van 't Wout oant de lêste race wachtsje moast.

De Laat en Knegt yn deselde race

Dêrnei moasten De Laat en Knegt tsjininoar, wylst se dus alle twa by de earste twa of trije einigje moasten. Se rieden in goeie race troch frij gau it earste en twadde plak yn te nimmen. Dêrefter holp Vladimir Bykanov út Israël, dy't mei de Nederlanners meitraint, by it tsjinhâlden fan Yoshinaga en Treacy. Dat pakte goed út, wêrtroch't De Laat en Knegt nei de heale finale gean.

Dêrnei moast Jens van 't Wout wachtsje oant de lêste rit, want syn eigen race wie noch altyd te stadich. Omdat de allerlêste rit stadiger wie en der ek gjin riders in advanced krigen, wie it wis: Van 't Wout nei de heale finale. Mar belangriker noch: se ha ek in tredde startplak binnen angele.

Nederlân is no wis fan it maskimale oantal startplakken op de Olympyske Spelen.