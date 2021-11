FryslânDOK presintearret: 'Traag naar de Hemel' en 'Farewell to Music'

Nonnen

Traag naar de hemel (30 minuten) is de film dêr't regisseur Marlies Smeenge mei ôfstudearre oan de Filmakademy. Sy folget yn in Belgysk kleaster de lêste susters fan de oarder fan de Norbertinen: Benedicta, Bernadette en Norberta en harren hûntsje Skippy. Se riede harren ta op it krystfeest, wannear't famylje en freonen delkomme. De film is in licht, noflik en bytiden komysk portret. De fraach wat de takomst fan it kleaster is, spilet ek mei.