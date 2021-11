Orange the World freget omtinken foar geweld tsjin froulju: it ferhaal fan Georgia

Georgia hat oanjefte dien. De plysje hat de man ek oanhâlden, mar it is net ta in saak kaam. Se hat in pear kear belle en se krige te hearren dat it te drok wie. Se fielt har net serieus naam. Se hat it har mem en styfheit ek ferteld. Dy fûnen it slim wat der bard wie. Op Veilig Thuis kinst tips fine hoe hjiroer te praten.

Grinzen

Op ien goeie freon nei witte de measten eins net wat se sizze moatte. Georgia woe der sels it leafst net oan tinke, twivele oft se wol genôch oanjûn hie dat se it net woe. Mar no, fiif jier letter, wit se dat se dat wol dien hat. Hy hie oan har sjen moatten dat se it net woe. En ophâlde moatten doe't se dat meardere kearen frege. Se hat har ek bot skamme. Want ja, se hie him wol útnûge yn har eigen hûs. No wit se dat noait ien oer je grinzen gean mei.