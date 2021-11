Sikehuzen riede har ta op koade swart | Planbere soarch fierder ôfskaald

De planbere soarch yn sikehuzen komt fierder yn 'e knipe. It Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) hat demisjonêr soarchminister Hugo de Jonge frege om faze 2D út it opskaalplan te bekrêftigjen, meldt in wurdfierder fan it LNAZ. "Ik zou fase 2D nu nog niet willen betitelen als de fase voor code zwart, omdat daarbij sprake is van de mogelijkheid op te schalen naar 1350 ic-bedden. Zover is het nog niet", seit de wurdfierder.

Faze 2D hâldt yn dat de kritike planbere soarch lanlik ôfskaald wurdt. It giet om operaasjes en behannelingen dy't yn seis wiken útfierd wurde moatte soenen, sa as gemoterapy of niertransplantaasjes. Definsje en it Reade Krús kinne ek ynset wurde.

De ôfrûne wiken wienen de sikehuzen yn faze 2C: sikehuzen hawwe reguliere planbere soarch ôfskaald, sa as heup- en knibbeloperaasjes en kosmetyske operaasjes. De lêste faze, krisisfaze 3, stiet bekend as koade swart. Sikehuzen ferliene dan allinnich noch akute soarch en moatte dêr somtiden karren yn meitsje.