Lanlik 22.247 nije besmettingen | 'Advys OMT oan kabinet: alle skoallen iepen hâlde'

Elkenien dy't it coronareisbewiis brûke wol, moat aanst uterlik nei njoggen moannen in ekstra faksinaasje helje. Dat advys fan de Europeeske Kommisje is offisjeel noch net bekend, mar it is no al nei bûten brocht troch parseburo's Bloomberg en Reuters.

Reuters seit lêzen te hawwen dat Brussel de lannen opropt om mei yngong fan 10 jannewaris de grinzen wer iepen te setten. Dat jildt dan foar reizgers út alle EU-lannen. Betingst is wol dat de reizgers yninte binne mei coronafaksins goedkard troch de WHO. Yn hiel Europa bestean no noch in soad ferskillen op dit mêd. Dat kin betiizjend wêze foar reizgers. De Kommisje wol derop ta dat de EU-lannen deselde regels hawwe.