Catshûsberied foarby, freed in beslút | Lanlik 22.247 nije besmettingen

It kabinet hat in idee hokker rjochting oft it op wol om it tal coronabesmettingen te ferminderjen, mar in offisjeel beslút folget freed. Minsken tichteby it kabinet melde dat der noch in soad feroarje kin. It liket it meast wierskynlik dat it kabinet meigiet yn it advys fan it Outbreak Management Team om hoareka, net-essinsjele winkels en kulturele ynstellingen om 17.00 oere slute te litten.

De belutsen bewâldslju oerleinen tongersdei sa as gebrûklik wer op it Catshûs. By dat oerlis toanden demisjonêr premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jong harren de grutste foarstanners fan hurd yngripe.

It liket ek wierskynlik dat it ûnderwiis iepenbliuwe sil. Mar oft der op skoallen bygelyks ekstra maatregels oerwage wurde om besmettingen dêr tsjin te gean, is noch net dúdlik.