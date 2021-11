Oardel meter ek werom yn winkels: "Spitich dat it sa moat"

Yn Snits fine in protte winkellju dat de minsken no sels wol witte moatte dat de oardel meter ôfstân wer werom is. Mar net elkenien hâldt harren der altyd oan, fertelt ûndernimmer Auke Land fan lampewinkel Allicht.

"Wy moatte minsken dochs wol attindearje op it mûlkapke en de oardel meter, en dat fyn ik soms wol in kwealike saak." Hy fynt dan ek dat de ferantwurdlikheid by de klanten sels leit. "As elk syn ferantwurdlikheid naam hie, wie it net sa fier kaam. Ik fyn it wol hiel spitich dat it sa moat."

Positieve reaksjes

By It Dropwinkeltsje yn Snits kin mar ien klant of húshâlding per kear nei binnen. Nettsjinsteande dat sjocht Janny Jaarsma wol it positive fan de oardel meter yn. "De rest moat bûten wachtsje. En dat is oan de iene kant ek hiel moai, want minsken kinne harren praatsje dwaan. It sosjale aspekt komt no ek nei foaren. Sy kinne efkes rêstich prate, want de oare minsken steane bûten te wachtsjen. Wy ha goed de tiid foar de klanten, en dat is wol hiel moai."