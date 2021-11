Utstel foar nij ôffalbelied yn de gemeente Ljouwert

De gemeente soe oergean op it 'Diftar'-systeem. Dêrby moatte minsken betelje foar it gewicht fan it ôffal yn de grize kliko of per klepbeweging fan in ûndergrûnske kontener. It earste jier hoege ynwenners noch net te beteljen.

"Komend jaar wordt een overgangsjaar. Hierdoor krijgen onze inwoners inzicht in de kilo's afval die zij weggooien", seit wethâlder Bert Wassink.

Yn 2022 sil dêrom noch it âlde belied jilde mei in fêst tarief foar de ôffalstoffeheffing. De Ljouwerter ried sil dat tarief yn desimber fêststelle.