Twa Ljouwerters oanholden foar hannel yn swier fjoerwurk en wapenbesit

Ut ûndersyk die bliken dat yn in hûs yn Ljouwert en in hûs yn Zeewolde 1800 nitraten, mear as 100 shells, 500 cobra's en 50 flinterbommen leine. Dit fjoerwurk is yn beslach naam en ôffierd.

Yn de wenten waarden ek wapens en guod foar it kweken fan softdrugs oantroffen. De beide manlju sitte noch fêst.