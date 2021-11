Rebûlje yn Steaten: CDA, FNP, PvdA en VVD freegje FvD ôfstân te nimmen fan Baudet

De moasje waard yntsjinne yn in debat oer it inisjatyffoarstel fan Forum voor Democratie foar in Frysk flaggeprotokol.

Foar it foarstel wie gjin inkeld draachflak by de measte oare partijen, "Dit initiatiefvoorstel van Forum is gebaseerd op hun homofobe motie vreemd over de regenboogvlag bij de PC Franeker", seit Hanneke Goede fan de SP. "Wij nemen afstand van een partij die alleen bestaat om ophef te veroorzaken en tweedeling te creëren. Ik wil niet meer debatteren over dit soort bruine drek", sei in dúdlik emosjonearre sosjalistyske fraksjefoarsitter.

Ferskate partijen fregen steatelid Albert van Dijk en oare steateleden fan Forum oanslutend om persoanlik ôfstân te nimmen fan útspraken fan Thierry Baudet oer de Twadde Wrâldoarloch en de joadeferfolging. "Ik soe sels gjin ferliking meitsje mei de Twadde Wrâldoarloch", reagearre Albert van Dijk. "Ik bin dosint skiednis en dan witte je dat je dat net dwaan moatte. It wurdt der sa net leuker op om fertsjintwurdiger te wêzen fan Forum voor Democratie", heakke Van Dijk der oan ta.

"Ik wol no wolris wite wêr't ik oan ta bin mei dy lju", seit FNP-fraksjefoarsitter Sijbe Knol. "We ha it no 15 kear frege en se draaie der mar om hinne. Steane se hjir no wol of net achter?"

Der is wat 'knapt'

By ferskate partijen yn Provinsjale Steaten is wat 'knapt' sûnt de útlittings fan FvD-keamerlid Pepijn van Houwelingen oer 'er komen tribunalen'. Van Houwelingen die de útspraak op de dei dat Provinsjale Steaten yn kommisjeferbân noch ynhâldlik reagearren op it foarstel fan FvD-Fryslân foar in Frysk flaggeprotokol.