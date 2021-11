Jouster Sibbe Jan Noppert siket noch altyd om syn dreamfrou; no ek op telefyzje

Mear as 460.000 minsken seagen dêrnei. Yn it programma krije singles de tiid om elkoar goed kennen te learen troch op syn minst 24 oeren of op syn meast fjouwer dagen mei inoar troch te bringen. Hy priizge himsels oan mei de wurden: 'ik heb een gouden hart' en sei 'alleen op deze aarde klopt voor mij niet'.

Syn date woe lykwols net de earste nacht fuort al mei him yn ien bêd. Neffens him wie it bêd grut genôch. 'De bank is niet zo mijn ding', sei er.

24 oeren filme; 20 minuten op tv

Net elk wie nei ôfrin sa te sprekken oer syn optreden. "Freonen seinen dat ik ôfmakke waard, se witte net wa't ik bin. Fan de 24 oeren dy'tst filme wurdt, binne mar 20 minuten op telefyzje te sjen. De rest sjochst dus net", seit Sibbe Jan Noppert. "It is sa montearre dat it liket oft ik de hiele tiid oan it wurd bin, mar dat wie hielendal net sa. It wie in goede date. Se sei dat se ek wol op de bank sliepe woe, mar dat is derút knipt. Mar it smyt wol moaie telefyzje op, we ha wol lake mei syn allen."