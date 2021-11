Noed oer takomst sneltrein yn Bûtenpost

De soargen wurde fersterke troch in eardere oanpassing fan de tsjinstregeling op it trajekt. By de komst fan de ekstra sneltrein tusken Ljouwert en Grins waard Bûtenpost neffens Pleatslik Belang oerslein, wylst de sneltreinen wol faker stilstiene by Feanwâlden.

"Als je kijkt naar de reizigersaantallen hier, dan staat Buitenpost van de tussenliggende stations bovenaan", seit Bakker. "We willen duidelijk maken dat wij in ieder geval onze stops niet kwijt willen."

Provinsje: soargen ûnterjochte

Neffens deputearre Avine Fokkens binne de soargen fan Pleatslik Belang Bûtenpost ûnterjochte. De streekrjochte trein tusken Ljouwert en Grins is in takomstwinsk fan de provinsje. Dy trein soe dan boppe-op it besteande oanbod komme moatte. Der is neffens de provinsje dan ek gjin sprake fan ferfanging fan in oare trein.