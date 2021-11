Gemeenteried nei rellen snein yn iepen brief: 'Dit nooit weer in Leeuwarden!'

It inisjatyf fan de brief komt by Carlijn Niesink, riedslid fan de ChristenUnie, wei. "Ik had het er met Mirka Antolovic van de PvdA over wat er het weekend was gebeurd. Dit kan toch niet, zeiden we, het is te bizar. We wilden een statement maken dat dit niet kan. En het mooie is dat de hele gemeenteraad het ermee eens was, terwijl we vaak politiek gezien tegenover elkaar staan."

In iepen brief komt net faak foar. De brief is yn de Leeuwarder Courant pleatst. "We willen zoveel mogelijk Leeuwarders bereiken. Dit was echt een stap te ver en veel mensen voelen dat ook zo." Oan de iene kant wol de ried mei it brief oanjaan dat se achter de plysje stean. "Aan de andere kant zeggen we dat zoiets niet kan in onze mooie stad."

Hoe no fierder?

De ried wurdt woansdeitejûn bypraat, ûnder oare oer de hanthaving. Niesink is sels jongerewurker, mar hat gjin antwurd op hoe no fierder. "We moeten onderzoeken wat er is gebeurd en naar de oorzaken kijken. Dat kan van alles zijn, van verveling door corona, en er waren ook meelopers bij. Persoonlijk vind ik ook dat je met ouders in gesprek moet gaan, dat die met hun kinderen in gesprek gaan. Er waren minderjarigen bij. Als ouders hulp nodig hebben, moeten we die zorg wel weten te bieden."

Se fynt net dat it by it brief bliuwe moat. "We moeten naar de oorzaak kijken en kijken wat we daar politiek aan kunnen doen."