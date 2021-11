Noardlike gemeenten liede needklok oer jildferdieling

Neffens it ministearje gean de noardlike gemeenten der licht op efterút, mar neffens de gemeenten is dat in ferkearde foarstelling fan saken.

Noardlike gemeenten gean der mei-inoar 45 miljoen euro op efterút neffens eigen berekkeningen fan de gemeenten. Se roppe it ryk, VNG en gemeenten yn it hiele lân op om gear te wurkjen om in transparant model te meitsjen.

Untstimd

Erik Drenth, wethâlder yn Midden-Groningen en foarsitter fan de 'kerngroep herijking' fan de Grinslanner en Fryske gemeenten, is ûntstimd oer de effekten en de wurkwize: "Wederom vallen de klappen in het noorden, maar erger is dat we dit zelf moeten uitrekenen naar aanleiding van een bijlage bij een kamerbrief, en zelf de kaartjes moeten maken om indruk van het effect te krijgen. Transparantie, van het model en het proces van totstandkoming, is voor ons het allerbelangrijkst."